Unife, dal 2023-24 la Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale

Il futuro arriva in fretta. L’intelligenza artificiale è dietro l’angolo. Certo, ha sia dei limiti che dei pregi: non ha fantasia, la macchina non immagina, non sbaglia, non rischia, è come un frigo da cui prendere quel che si vuole. Ma ognuno di noi, prima o poi, dovra confrontarsi con questa nuova tecnologia. In questo senso, L’Università di Ferrara dimostra di essere al passo coi tempi: a partire dal prossimo anno accademico (2023-24) l’ateneo amplia la propria offerta didattica con la Laurea Magistrale in Intelligenza Artificiale, Data Science e Big Data (https:corsi.unife.itlm-ia), che risponde alla fortissima richiesta delle aziende del territorio, alla ricerca di un numero sempre maggiore di specialisti in questi settori. Così profossoressa Elena Bellodi, co-direttrice di Asai (advanced school in artificial intelligence): "Dal prossimo settembre, ci sarà un nuovo percorso magistrale in Intelligenza Artificiale, Data Science e Big Data, nato dalla collaborazione tra il dipartimento di ingegneria e il dipartimento di matematica e informatica dell’ateneo di Ferrara, per la cui progettazione sono state coinvolte oltre venti aziende della Regione, nazionali e internazionali". Il corso di studio prevede una parte comune, che riguarda i fondamenti dell’intelligenza artificiale, la rappresentazione della conoscenza e il ragionamento automatico. Sono previsti poi due percorsi di approfondimento, “Intelligenza Artificiale e Big Data”, volto a far acquisire anche conoscenze legate alla computer vision e al natural language processing, e “Intelligenza Artificiale e Data Science”, orientato agli aspetti formali dei linguaggi, di computabilità e complessità, analisi di dati genomici e architetture Hpc. Il corso è ad accesso libero. La laurea sfrutta anche accordi e collaborazioni attive con centri quali institute for human & machine cognition (USA) e national institute of informatics (Giappone). Sempre all’Unife si è da poco conclusa, nel mese di giugno, la seconda edizione della advanced school in artificial intelligence (Asai), un corso avanzato sull’Intelligenza Artificiale organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara. Il corso, realizzato in due edizioni (2022 e 2023), è stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei progetti di alta formazione, ed è stato organizzato in stretta collaborazione con le Università di Bologna e Modena e Reggio Emilia.

La scuola, che ha visto complessivamente impegnati, nelle due edizioni, più di 50 partecipanti, laureati in ingegneria dell’informazione, informatica, matematica, o fisica, ha permesso di approfondire tematiche di intelligenza artificiale quali apprendimento automatico (machine learning), reti neurali artificiali (deep learning), programmazione a vincoli, modelli di ragionamento simbolico e logico, sfruttando le competenze di docenti e ricercatori di Unife.

Matteo Radogna