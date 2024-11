UniVerse, fantasmagoria sulla crisi climatica

Stasera alle 20.30 al Teatro Comunale di Ferrara andrà in scena ‘UniVerse: A Dark Crystal Odyssey’ di Company Wayne McGregor. Una tecnologia immersiva avanguardistica incontra la coreografia umana, una fantasmagorica meditazione sui cambiamenti climatici e un inno contemporaneo alla responsabilità. ‘UniVerse: A Dark Crystal Odyssey’ è una meditazione consapevole sulla crisi climatica, che affronta temi quali lo sfruttamento, la distruzione, l’apatia e infine la speranza. Ispirata originariamente da ‘The Dark Crystal’, il film fantasy cult di Jim Henson su un pianeta sofferente e una razza divisa, l’opera descrive una terra lacerata dagli estremi con un urgente bisogno di essere salvata.

Ambienti digitali immersivi e costumi innovativi creano un sorprendente blend di fantasy e documentario. La coreografia di alta intensità in dialogo con la parola, evoca in maniera straordinaria l’inseparabilità dell’umanità dalla natura. Questo moderno mito ecologico che si chiede come possiamo convivere e salvarci è eseguito con maestria dagli straordinari ballerini della Company Wayne McGregor. Wayne McGregor coreografo e regista britannico pluripremiato, rinomato a livello internazionale per le innovazioni nell’ambito della performance che hanno radicalmente ridefinito la danza nell’era moderna, è anche coreografo residente al Royal Ballet e direttore della danza per la Biennale di Venezia.

Un’occasione imperdibile, quindi, quella di stasera sul palco del teatro Abbado per assistere a uno spettacolo unico, che unisce talento artistico a impegno e sensibilizzazione su una temarica che, oggi più che mai, ci riguarda da vicino e della quale continuiamo ogni giorno a vedere gli effetti sul pianeta.