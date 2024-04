Valorizzazioni delle frazioni. In evidenza le storie dei borghi raccontate dai protagonisti

Un ciclo di appuntamenti alla scoperta delle frazioni. Presentati ieri nella residenza municipale i quattro eventi ‘Storie di frazioni’ alla presenza del vicesindaco Nicola Lodi e i rappresentanti delle quattro realtà interessate Teatro Nucleo di Pontelagoscuro, Pro loco di Viconovo, Fondazione Palio di Ferrara per Fossadalbero e Mondo Agricolo Ferrarese di San Bartolomeo in Bosco. Nell’ambito del progetto ‘Con le Frazioni’ è emerso il bisogno di valorizzare l’identità delle comunità che le animano, dando spazio alle realtà presenti e che tutt’ora continuano a investire sul territorio, attraverso un presidio costante e mediante iniziative di carattere sociale e culturale. Da qui l’idea di affiancare alle diverse progettualità sviluppate dall’amministrazione, il format ‘Storie di frazioni’, nato nel 2022 per raccontare le vite quotidiane dei singoli cittadini che hanno scelto di vivere nei borghi. Se la prima fase del progetto ha coinvolto i singoli residenti, in questo nuovo capitolo si è deciso di rendere partecipi quattro realtà presenti a Pontelagoscuro, Viconovo, San Bartolomeo in Bosco e Fossadalbero, creando eventi ad hoc per raccontare, per l’appunto, le storie delle associazioni coinvolte. "Un progetto che è molto importante-ha sottolineato il vicesindaco Nicola Lodi-che racconta le storie delle nostre realtà inserite nella storia del tessuto ferrarese che rappresentano il vero spirito delle frazioni". La prima di queste riguarda il Teatro Nucleo di Pontelagoscuro lunedì prossimo alle 17, inaugurazione di una mostra itinerante con 50 manifesti affissi nelle pensiline dell’autobus numero 11 e sarà disponibile fino al 6 maggio. Il secondo domenica 19 maggio alle 15.30 a San Bartolomeo. Il penultimo mercoledì 26 giugno alle 19.30 a Fossadalbero. La rassegna si concluderà sabato 27 luglio alle 18.30 a Viconovo.

m.t.