Valoser, progetto per ’ i prodotti delle sabbie’

LIDO DELLE NAZIONI

La creazione di un Distretto delle sabbie emiliane per la valorizzare la produzione agroalimentari nell’area del Delta del Po è possibile. È questo ciò che è emerso ieri al Villaggio Spiaggia Romea di Lido delle Nazioni, dove sono state presentate le conclusioni del Progetto Valoser, che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile della zona attraverso l’integrazione delle attività produttive e la salvaguardia della biodiversità, e vede la collaborazione tra enti pubblici e privati. Dopo l’introduzione del dottor Michele Gerin, del Gruppo Mazzoni, la parola è passata a Gloria Minarelli dell’Istituto Delta Ecologia Applicata che, dinanzi a una platea composta da operatori del settore, sostenitori dell’iniziativa e referenti della Regione, ha spiegato il lavoro di studio e approfondimento che è partito tre anni fa. Nell’ambito dell’incontro sono stati esplicati vantaggi derivanti offerti dalla tipologia di terreno sabbioso per oltre il 60% (tra cui, la facile lavorabilità e la capacità di favorire i processi di mineralizzazione), ma anche le sfide da affrontare in un’area, dove occorre conciliare tutela dell’ambiente e valorizzazione delle attività economiche che vi si svolgono. Come è stato spiegato, sul territorio viene ampiamente praticata l’agricoltura di precisione, un tipo di agricoltura puntuale e sostenibile che consente, successivamente a un’analisi dettagliata del suolo e dei ritmi agricoli, di scandire in modo puntuale le giuste lavorazioni da mettere in campo e avere una qualità dei prodotti sempre garantita. L’area che è stata indagata è quella di sei comuni: Mesola, Goro, Ostellato, Codigoro, Comacchio, Lagosanto, per una superficie lorda dedicata all’agricoltura di oltre 18mila ettari. Le coltivazioni prevalenti sono quelle di fragole, ortaggi, pomodori, carote, patate, grano tenero e grano duro. Dopo gli interventi di Camilla Chieco e di Stefano Predieri del Cnr – Istituto per la BioEconomia, il dottor Gerin ha evidenziato come con lo studio di fattibilità "si siano create solide basi che potrebbero portare alla creazione di un Distretto". Ora spetterà ai produttori del territorio valutare la possibilità di darvi seguito e presentare una proposta formale per la creazione di un Distretto. La mattinata è proseguita con una visita alle realtà produttive del territorio. Il progetto Valoser è una iniziativa delle aziende Vivai Mazzoni, Società Agricola Oasi di Garbin Antonio e C., Società Agricola Delta Bio, Vivai Salvi, Marta Mazzoni, Consorzio Italiano Cooperative Ortofrutticole C.I.C.O., Maiscoltori Basso Ferrarese Società Cooperativa Agricola, Pro.Pa.R. Società Cooperativa Agricolare, Cnr-Ibe, Dinamica, col contributo di Istituto Delta Ecologia Applicata.

Valerio Franzoni