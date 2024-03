Varchi e telecamere, progetto da 64mila euro

Rafforzare la prevenzione contro l’illegalità. E’ questo il filo conduttore del ‘Progetto di videosorveglianza 2024" approvato dalla giunta di Vigarano Mainarda nei giornni scorsi impegnata a candidarlo ai finanziamenti previsti dal Decreto del Ministero dell’interno e del Ministero di Economia e Finanza. L’importo del progetto è di 64 mila euro, di cui 20 mila a carico del comune e 44 mila richiesti dal finanziamento. "Il progetto – si legge nella relazione tecnica – riguarda le nuove apparecchiature. Si intende creare una rete di controllo, su sei "varchi", ad alta efficienza in grado di consentire la registrazione di scenari atti a supportare le forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, soprattutto per soddisfare l’esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e privati e di ripristino delle condizioni di sicurezza". La peculiarità del progetto può essere inquadrata come intervento di riqualificazione delle aree urbane. Non è tutto. "L’archivio dei dati registrati – si apprende - costituisce, per il tempo di conservazione stabilito, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati". Dopo un’attenta analisi condotta da referenti tecnici, coordinati dal Comando di Polizia Municipale, sono stati individuati i punti del territorio di Vigarano Mainarda e Pieve, dove verranno sostituite ed installate le nuove apparecchiature di ultima generazione.

cl.f.