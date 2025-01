Verifiche su altri casi: "L’attenzione è alta"

Quella rapina fuori dal centro commerciale per un paio di scarpe e una felpa potrebbe non essere un caso isolato. La polizia, dopo aver chiuso il cerchio sui tre presunti responsabili dell’aggressione di inizio novembre, ha allargato lo sguardo ad altri episodi simili, avvenuti sempre in luoghi di ritrovo di giovanissimi e con modalità e bottino per certi versi analoghi. Sono quindi in corso tutte le verifiche investigative del caso, mirate a capire se possa esserci la stessa mano anche dietro agli altri episodi, o se comunque quanto emerso da questa inchiesta possa fornire elementi utili per risolvere gli altri casi. Al momento, però, ci muoviamo ancora nel campo delle ipotesi e per avere conferme o smentite bisognerà aspettare la conclusione delle indagini. Certo è che l’attenzione sul fenomeno delle baby gang e della violenza tra giovanissimi non può calare. E i vertici delle forze dell’ordine ne sono ben consapevoli. "Resta sempre altissima l’attenzione della polizia di Stato sul fenomeno che vede coinvolti giovani del territorio ferrarese – si legge in un comunicato diramato ieri mattina dalla questura –, siano essi vittime o fautori di reati, in modo che tali episodi rimangono circoscritti e non sfocino in vere e proprie baby gang dedite ad attività criminose". Parallelamente, proseguono i controlli nei luoghi più sensibili, come ad esempio le fermate degli autobus o le zone intorno alle scuole. In questo caso, l’attenzione si concentra soprattutto sullo spaccio di droga tra ragazzini. Un altro volto di una problematica che non ci si può permettere di sottovalutare.