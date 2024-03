"Via Azzo Novello, prima di chiuderla è stato valutato l’impatto sul traffico?"

Caro Carlino,

indispensabili i lavori di rafforzamento degli argini del canale Gramicia che costeggia la circonvallazione di via Bacchelli. Bene l’idea di costruire una rotonda, seppur piccola, tra via Bacchelli, Via Canapa e via Porta Catena per rendere più fluido il traffico veicolare. Faccio fatica, invece, a comprendere in base a quali scelte si sia optato per la chiusura di via Azzo Novello, dal fornice delle Mura di cinta a via Bacchelli. Sicuramente non è stato valutato con sufficiente attenzione l’impatto veicolare che viene creato dai poli scolastici del Roiti, Bachelet, Ariosto, dalle facoltà di Giurisprudenza e di Geologia e Scienza Naturali, nonché dal polo museale del Palazzo dei Diamanti. Attualmente tutto il traffico, che ruota intorno a questa ampia zona nord della città, non avendo più lo sfogo diretto su via Bacchelli, va ad ingolfare, soprattutto nelle ore di punta, il normale ma già numeroso traffico di viale XXV Aprile, Arianuova, via Pavone, corso Ercole I d’Este e Porta Mare. Ho notato, per altro, che non sarà comunque possibile eliminare i semafori di via Bacchelli in quanto utilizzati da pedoni e ciclisti che vogliono attraversare la strada per recarsi al Parco Urbano o alla piscina. Sono certo che siano stati fatti studi su viabilità, inquinamento acustico e atmosferico nelle vie interessate. Studi che mi piacerebbe fossero resi noti.

gi. pe.