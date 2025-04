Viola il divieto di avvicinarsi alla madre. Figlio violento scoperto e arrestato

Ha violato il divieto di avvicinarsi alla casa familiare a Portomaggiore e, per questo, è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista della vicenda, andata in scena nel pomeriggio di sabato, un 44enne già arrestato in passato con l’accusa di maltrattamenti all’anziana madre convivente e che, rientrato a casa a gennaio dopo un anno in carcere, aveva ricominciato a maltrattarla. Qualche settimana fa, a seguito dell’ennesimo intervento, i carabinieri avevano imposto al 44enne l’allontanamento urgente dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre. Incurante delle prescrizioni, l’uomo si è però ripresentato cercando di entrare. È stato però bloccato dai militari.