‘Welcome Bruce’, nelle strade i colori della bandiera Usa

Luminarie e concerti ‘Aspettando Springsteen’, in programma una serie di eventi. Via Mayr illuminata con colori bandiera Usa. La rassegna coinvolge numerose band in vari locali della città, in preparazione al concerto di Bruce Springsteen, in programma al Parco Urbano il 18 maggio. Ieri sera in via Carlo Mayr sono state accese le luminarie che coloreranno l’intera via della movida di bianco, blu e rosso, i colori della bandiera Usa. All’incrocio della via con corso Porta Reno è inoltre stata posizionata una scritta luminosa: ‘Welcome Bruce’. Gli omaggi musicali al Boss proseguiranno per tutto il weekend. Oggi, alle 19.30, i Jungleland al Backstage, piazza Trento Trieste 52, e dei Graziano Romani and band, ad Hangar Birrerie di via Mario Poledrelli 21 alle 22.