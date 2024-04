‘Zampalonga’, camminata benefica. Fondi per i cani guida per ciechi

A piedi sulle Mura, per sensibilizzare e raccogliere fondi in ottica di donare un cane guida, attraverso il Servizio cani guida dei Lions, a persone non vedenti. Si è svolta nei giorni scorsi la prima edizione di ‘Zampalonga’, camminata rivolta a proprietari di cani e non che si è sviluppata a partire dalla porta degli Angeli fino al Torrione e ritorno.

L’iniziativa, patrocinata dall’assessorato alle Politiche sociali, è stata organizzata dal Lions club Ferrara Host in collaborazione con tutti i Lions Club ferraresi. All’evento ha portato i suoi saluti l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti: "Una manifestazione nata dalla sensibilità dei Lions, che non smettono mai di realizzare iniziative volte a portare benessere e creare valore sociale sul territorio. La camminata è un modo per sensibilizzare la cittadinanza su un’azione che rappresenta un vero esempio di inclusione sociale, finalizzata al miglioramento della qualità della vita. Un cane guida è un sostegno fondamentale, che garantisce socializzazione e sicurezza. Rivolgo il mio plauso al referente Lions per il Servizio cani guida Giovanni Casadio e a tutti i club lionistici della città per questa lodevole iniziativa, fatta di solidarietà e conoscenza".

"Per poter consegnare sempre più cani guida – ha sottolineato Casadio – occorre l’aiuto di tutti. Per quanto piccolo possa essere, ogni aiuto è importante anche per concludere nei tempi giusti l’addestramento di un cane che dura circa sei mesi". Il servizio Lions al centro di addestramento cani guida di Limbiate è nato nel 1959 ed è composto attualmente da 15 persone, fra le quali 8 addestratori. Sino ad oggi il centro ha consegnato 2.302 cani e ha una potenzialità di addestramento di circa 50 cani guida ogni anno. Le richieste per avere in consegna un cane sono 127. La camminata lungo le Mura si è svolta in concomitanza con le passeggiate organizzate in altre città del distretto Lions 108 Tb, ovvero Bologna, Formigine, Guastalla, Parma e La Spezia. La quota versata dai partecipanti sarà devoluta interamente per l’attività del centro di addestramento di Limbiate.