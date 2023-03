Geotermia a Ferrara, la protesta: "Da 200 a duemila euro all’anno”

Ferrara, 26 marzo 2023 – Geotermia, geotermia canaglia. Parafrasando la canzone di Al Bano & Romina, il popolo che annaspa nel mare dei rincari sul teleriscaldamento si fa sentire. Cartelloni e slogan alla manifestazione contro il caro bollette, ieri mattina, erano piuttosto eloquenti. MANIFESTAZIONE CONTRO HERA E IL TELERISCALDAMENTO Le storie, raccontante da rappresentanti di associazioni, amministratori di condomini o semplici cittadini hanno sfumature diverse ma un epilogo comune. "Ci siamo fidati, hera ci ha spennati", dice qualcuno. La Rete di cittadini contro il teleriscaldamento si trova in una piazza municipale assolata. Il sole scalda, anche se il clima già di buon mattino – tra i tanti manifestanti – è già piuttosto bollente. Bianca Caselli, rappresentante dell’associazione benefica Andos scuote la testa. "Quest’anno – racconta – i rincari hanno raggiunto livelli davvero inaccettabili. A fronte di duecento euro di bolletta che pagavamo gli anni precedenti, la proiezioni per l’annualità in corso è quella di spendere oltre 2.500 euro. Non possiamo reggere delle ‘mazzate’ di questo tipo". E l’accordo tra multiutility e Comune? "Un disastro annunciato". A rincarare la dose ci pensa Tiziana Davì, amministratrice di diversi condomini allacciati alla rete geotermica. "Siamo in piazza a malincuore – scandisce Davì – per...