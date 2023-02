Berti: "Tramec, niente pause Vogliamo il primo posto"

"Spingeremo fino all’ultimo per conquistare il primo posto". Suona la carica Matteo Berti, nella settimana che accompagna la Tramec al derby con Ravenna in programma domenica alla Milwaukee Dinelli Arena (palla a due ore 20). Più che mai padrone del pitturato il lungo padovano, alla terza stagione in maglia biancorossa, certezza assoluta della Benedetto sotto canestro in un’annata macchiata a lungo dall’infortunio di Zilli, che ora, tornato a disposizione, si giocherà il posto nei dieci con Scott Ulaneo, che a suon di prestazioni si è meritato il prolungamento fino al termine della stagione. "Sono molto felice per il rientro di Jack (Zilli, ndr), adesso siamo ancora più lunghi e solidi, e questo è un vantaggio, oltre a spingerci ad ogni allenamento a dare il massimo per conquistarci il posto in campo la domenica. Questo non è un discorso che vale solo per noi tre, ma per tutti: avere rotazioni profonde ti fa allenare meglio – afferma Berti, evidenziando anche l’ottimo legame che c’è tra lui e i "colleghi" –. Non c’è nessuna tossicità tra noi, anzi, c’è davvero un bel legame, oltre che una sana competizione. Per caratteristiche siamo diversi, Zilli è un centro più fisico e Ulaneo è più uno "stretch five", io sono l’intermezzo tra loro due, ma nonostante le diversità ci completiamo. A tutti e tre manca il tiro dalla lunga distanza, ma a quello ci pensano gli altri…".

Una vittoria dopo l’altra e una squadra che matura di giorno in giorno: un processo che Berti ha vissuto fin dal ritorno della Tramec in A2 e di cui ha individuato la chiave. "Ormai la gente non si sorprende più a vederci lassù e protagonisti ogni domenica, anche se all’inizio probabilmente nessuno ci avrebbe mai creduto, forse neanche noi, ma grazie alla costanza nelle prestazioni ce lo siamo meritati. Credo sia proprio questa la chiave, una solidità costante nel corso delle partite, che l’anno scorso invece era mancata. Ora ci stiamo godendo il momento, ma sempre con la voglia di migliorarci. Siamo in ballo e balleremo fino alla fine per chiudere al primo posto, abbiamo tutto per provarci". Intanto, la sfida contro Pistoia al PalaCarrara, inizialmente in programma per il 26 febbraio, è stata spostata a mercoledì 22 marzo alle ore 20.30, mentre Derrick Marks è stato votato Mvp di gennaio dalla Lnp.

Giovanni Poggi