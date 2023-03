Cade anche la Primavera, nonostante il gol di Puletto Il Genoa si impone e allunga in testa alla classifica

È andata male pure nel campionato Primavera 2, con la Spal sconfitta 2-1 sul campo del Genoa nello scontro al vertice del girone A. Ad Arenzano il Grifone ha sbloccato il risultato al 25’ del primo tempo con Debenedetti che ha trafitto Abati su assist di Fini. In avvio di ripresa però i biancazzurri hanno pareggiato i conti con Puletto, dando la sensazione di poter ribaltare il risultato. Invece, una grande conclusione di Ambrosini dalla distanza ha riportato in vantaggio i rossoblù. E a nulla è servito il forcing della squadra di Grieco, che avrebbe meritato quantomeno di tornare a Ferrara con un punto. Come se non bastasse, nella ripresa si è infortunato seriamente alla spalla il difensore biancazzurro Gobbo. Il Genoa quindi in classifica prende il largo, volando a +7 sulla Spal che scivola al terzo posto. Superata dal Parma, che ha battuto 2-0 il Como portandosi a +3 sulla squadra di Grieco. Va prestata attenzione anche a Venezia e Monza, che occupano la quarta posizione a -2 dai biancazzurri. Ma per la squadra di Grieco non c’è tempo per riflettere su quello che è accaduto ad Arenzano. Domani alle 15 al Marco Polo Sports Center di Viareggio infatti la Spal affronterà gli ungheresi dell’Honved nella prima gara della fase a gironi della Viareggio Cup. I biancazzurri poi se la vedranno coi sierraleonesi del Kallon tra le mura amiche del centro sportivo Gibì Fabbri (mercoledì prossimo alle 15) e infine col Pisa al campo sportivo Pagni di San Miniato (venerdì prossimo alle 15). A qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta saranno le prime due di ciascun girone.