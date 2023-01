Hockey in Line: Warriors sabato a Cittadella per consolidare il quinto posto in classifica

I Warriors alla ricerca di una vittoria per consolidare il quinto posto. Seconda trasferta consecutiva per il Ferrara Hockey, che sabato 28 febbraio alle 18.30 sarà di scena al pala hockey di Cittadella, contro i padroni di casa. Squadra rivelazione della stagione che con i suoi 29 punti precede proprio la squadra estense in classifica di ben 10 lunghezze. Mentre la formazione padovana si gioca ben poco, se non il fatto d’incrementare il proprio bottino di punti, al contrario Ferrara si gioca molto del suo destino stagionale. Si preannuncia, per i ragazzi di coach Crivellari, una partita importante dove dovranno confermare le buone prestazioni mostrate nelle due partite precedenti contro Asiago e l’ultima contro il Cus Verona. L’Hockey Ferrara dovrà cercare di fare punti per mantenere a debita distanza proprio gli scaligeri, che attualmente sono sesti a 17 punti. L’obbiettivo minimo di stagione per gli estensi è quello di arrivare al quinto posto ed accedere così al ‘master round’, dove nelle scorsa stagione sono riusciti ad arrivare fino alla semifinale, poi persa contro l’HC Milano divenuti poi campioni italiani 2021-22. Mario Tosatti