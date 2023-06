Promozione e coppa regionale Rotondi: "Grandissima stagione"

C’è una Spal che può brindare a una stagione eccezionale. È quella femminile, un settore che tra prima squadra e settore giovanile può contare su 110 tesserate e che quest’anno ha compiuto un salto di qualità che in pochi si aspettavano. La promozione in serie C e la Coppa Emilia Romagna della prima squadra, oltre al campionato regionale under 15 fanno esplodere di gioia il responsabile del settore femminile Mauro Rotondi, che martedì scorso ha festeggiato assieme a tutte le atlete biancazzurre presso Gnam di Vigarano Mainarda. "È stata una stagione straordinaria – spiega –, una soddisfazione immensa dopo l’amara retrocessione dell’anno scorso. Da agosto abbiamo creato i presupposti per un campionato al top, dal punto di vista tecnico e umano. Il settore femminile spallino l’ho visto nascere e crescere, e in questa stagione esplodere definitivamente coi successi della prima squadra e del settore giovanile. Abbiamo conquistato tre titoli storici per un movimento in crescita esponenziale. Abbiamo con noi bambine nate dal 2014 al 2005, e mi piace sottolineare che oltre all’under 15 che ha vinto il campionato abbiamo ottenuto risultati importanti pure con le selezioni under 12 e under 17. Anche i numeri ci danno ragione: 85 tesserate nel settore giovanile e 25 prima squadra, e per la prossima stagione abbiamo in serbo diverse novità. Allestiremo un gruppo under 8 e uno under 19, e quest’ultimo rappresenterà il serbatoio naturale della prima squadra. Per quanto riguarda lo staff tecnico, l’allenatore della prima squadra Panico e i suoi più stretti collaboratori hanno deciso di prendersi un anno sabbatico, ma abbiamo già pronta l’alternativa. Il direttore sportivo Martini invece resterà sicuramente con noi. Vigarano Mainarda continuerà ad essere la casa del settore femminile, e investiremo ulteriormente sul fronte delle infrastrutture. È stato rifatto il manto erboso su entrambi i campi del centro sportivo e realizzato l’impianto di illuminazione dove mancava. E proseguiremo i lavori con recinzione e spogliatoi. A proposito, un ringraziamento speciale va al presidente Tacopina, che ci ha sempre supportato e incitato confermando la propria cultura e sensibilità per il calcio femminile".

Nel corso della serata, attraverso un video-messaggio Joe ha abbracciato virtualmente la grande famiglia della Spal femminile, ringraziando le ragazze per gli straordinari risultati raggiunti, per l’impegno profuso e per l’attaccamento ai colori biancazzurri dimostrato dall’inizio alla fine della stagione.

