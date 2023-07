Il funambolo Andrea Loreni tenta il record attraversando la diga di Ridracoli. Ecco quando

Forlì, 5 luglio 2023 – Sarà il funambolo italiano di fama europea Andrea Loreni specializzato in traversate a grandi altezze a impreziosire l'anteprima della 32esima edizione del Festival di arti performative 'Di Strada in Strada 2023 - Innovative Tradizioni' (11-15 agosto) organizzato dalla Pro loco Santa Sofia Aps in collaborazione con Atlantide Soc. Coop.

Una camminata su un cavo sopra la diga di Ridracoli sabato 22 luglio alle 18, uno spettacolo mozzafiato quello che Loreni, laureato in filosofia teoretica, che pratica la meditazione zen, formatore e speaker, proporrà sopra la diga di Ridracoli con una camminata su un cavo lungo circa 410 metri ad un'altezza di circa 140 metri, impiegando circa 45 minuti di tempo per attraversarla accompagnato dalle note del pianista di fama internazionale Cesare Picco. A contorno musica e food truck. La località è raggiungibile a piedi. In caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia o vento forte) l'evento si terrà domenica 23 luglio 2023 alle ore 18. Biglietti: ingresso gratuito fino a 12 anni – dai 13 anni ingresso 15 euro. Acquisto biglietti qui.