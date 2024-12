‘A Christmas Carol’: ecco la fiaba di Dickens in lingua originale

Venerdì 20 ultimo appuntamento del 2024 al Teatro Testori: alle 20.30 va in scena ‘A Christmas Carol’, adattamento della novella natalizia di Charles Dickens, qui riproposta come lettura scenica in inglese con musica dal vivo e sottotitoli in italiano dal Centro di produzione teatrale Elsinor insieme alla canadese Presentation House Theatre. Il protagonista è interpretato dall’attore madrelingua Jon Beney accompagnato dall’orchestra di Accademia InArte, e sono incluse voci registrate dagli allievi dei corsi di teatro di entrambi i centri di produzione.

L’adattamento, pensato per ragazzi dai 12 anni, è stato curato dalla direttrice artistica del Testori, Giuditta Mingucci. La trama gira intorno all’avaro banchiere Ebenezer Scrooge, che odia il Natale poiché lo ritiene una pausa dal lavoro: proprio lui viene visitato, nella notte della vigilia, dallo spirito del suo ex socio in affari, e poi da quelli del Natale Presente, Passato e Futuro, scatenando in lui riflessioni che lo porteranno a mettere in discussione la sua intera esistenza. Lo spettacolo porta avanti una modalità di fruizione già sperimentata dal Testori in passato: è recitato in inglese, e gli spettatori potranno installare sullo smartphone l’app ‘ConnectUp’, che fornirà i sottotitoli italiani in simultanea. Il biglietto intero costa 10 euro; 8 il ridotto per convenzioni InArte, Soci Coop, Biblioteca Comunale Saffi, FoEMozioni, Quartiere Foro Boario e Libera Università per Adulti. È incluso nell’Abbonamento Verde under25, che comprende ‘The Barnard Loop’ (21 febbraio) a 12 euro; e nell’Abbonamento Bianco insieme a ‘Pa Ka Makàni’ (già andato in scena). Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni 0543. 722456; 375.8349548; progetti@teatrotestori.it. Prevendita su www.teatrotestori.it.

Sofia Vegezzi