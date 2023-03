A tu per tu con i futuri genitori "Più parti nel nostro ospedale: segno che è cresciuta la fiducia"

di Sofia Nardi Nel 2022 sono state in tutto 985 le donne che hanno scelto di partorire al reparto di Ginecologia a Forlì: "Un buon 15% abbondante in più rispetto agli anni precedenti – precisa il primario del reparto Luca Savelli –. Considerando che le nascite, qui come nel resto d’Italia, sono sempre meno, questa nostra crescita è un segnale evidente del fatto che abbiamo fatto un buon lavoro, dando alle future madri un segnale rassicurante che ha spinto ad affidarsi al Morgagni-Pierantoni anche donne che, fino a poco tempo fa, avrebbero preferito altre strutture". I segreti dell’unità operativa sono tanto numerosi quanto semplici: il rapporto uno a uno tra paziente e ostetrica, la predilezione di parti naturali e poche imposizioni alla puerpera da parte del personale ospedaliero, sempre pronto ad accoglierne le necessità. "Soprattutto – sottolinea Savelli – è importante la comunicazione". Rientra in quest’ultimo aspetto il progetto ‘Nascere a Forlì’ che prevede incontri a cadenza mensile con il primario, le ostetriche, le anestesiste e tutto il personale sanitario. A partecipare sono le future mamme e i futuri papà che presto dovranno fare l’esperienza del parto. Di cosa si parla? Di tutto. Si racconta come sono le camere, cosa si...