Agroindustria, corso per esperto

Sono state riaperte le iscrizioni per il corso Ifts di ’Tecnico dei sistemi integrati sicurezza, ambiente qualità nei processi dell’agroindustria, esperto in economia circolare’. La scadenza è fissata al 10 gennaio 2025 e si rivolge a giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore preferibilmente di tipo tecnico-settoriale (agraria, ambientale, alimentari, elettromeccaniche, energia, automazione, chimica, biologica). L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale. Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. Il profilo interviene nella progettazione, sviluppo, certificazione, controllo dei sistemi di gestione qualità e igiene dei processi e dei prodotti della trasformazione agroalimentare (Sgq, Haccp), di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl), di gestione della prevenzione dell’inquinamento, per la riduzione dell’impatto ambientale e la prevenzione di incidenti rilevanti (Sga) e di gestione dell’energia del profilo(Sge), di cui promuove l’organizzazione integrata a partire da una valutazione sistemica del rischio (Hse). Le sedi di svolgimento sono Irecoop in viale Italia, 47 e l’Istituto tecnico Marconi in viale della Libertà, 14 a Forlì. Sono previsti 20 partecipanti, a titolo gratuito, per 800 ore di cui 320 di stage nel periodo gennaio-giugno 2025. Referente sig.ra Daniela Selvi: 0543.370671; selvid@irecoop.it.

Gianni Bonali