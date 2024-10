"Al lavoro per la fermata idonea ai disabili"

Era uno degli argomenti più attesi del consiglio comunale di Bertinoro, riunitosi lo scorso 30 settembre, quello dei golfi di fermata di Capocolle. Una situazione annosa, quella delle fermate degli autobus non idonee all’uso da parte dei disabili, che inizia a vedere una luce in fondo al tunnel. È stata, infatti, approvata una delibera che ratifica la conclusione della conferenza dei servizi e si può quindi procedere a predisporre il progetto esecutivo.

A spiegare la situazione è la sindaca Gessica Allegni, che annuncia come si sia giunti, "finalmente" ad avere un progetto di fattibilità tecnico-economica, avendo già acquisito i pareri dei vari enti interessati all’opera: Arpae, Ausl, Hera, Soprintendenza. Resta esclusa Annas, il cui nulla osta verrà dato in seguito. Ancora presto per parlare di tempi di realizzazione dei golfi, ma i tecnici di Fmi ora potranno procedere a definire il progetto operativo: "una volta pronto, avremo contezza delle risorse necessarie e valuteremo come procedere. Il Comune è da tempo in cerca di finanziamenti, ma se non li troveremo valuteremo la possibilità di intervenire con risorse nostre".

Che l’opera sia attesa da tutti è provato anche dall’unanimità del consiglio nel votare la delibera. "Abbiamo accolto con favore le novità inerenti ai golfi di fermata di Capocolle" ha commentato la capogruppo di BartnOra, Barbara Asioli. Nella delibera sono inseriti anche i vincoli espropriativi dei terreni che il Comune dovrà acquisire per poter realizzare poi fattivamente le fermate del bus. "Tengo a sottolineare – conclude la sindaca – che, dopo tanti anni, è la prima volta che si giunge ad un progetto della fermata di Capocolle, che ha richiesto molto impegno all’amministrazione, tanti incontri con Anas, varie proposte progettuali, per arrivare a quella considerata idonea".

In seno al gruppo consiliare di opposizione si è provveduto alla surroga del consigliere dimissionario, Mattia Della Corna, con il primo dei non eletti, Andrea Casali. Minoranza che si è trovata spaccata quando si è votato un ordine del giorno contrario all’autonomia differenziata: tutti i consiglieri presenti hanno votato insieme alla maggioranza, tranne la capogruppo Asioli, che ha votato contro l’ordine del giorno. E’ stata anche approvata una variazione di bilancio per incamerare un finanziamento regionale per ristrutturare le vecchie cantine della rocca vescovile, dove dovrebbe venire trasferita la riserva storica del Sangiovese.

