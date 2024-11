Alla Rimbomba c’è Martina Alberi

Questa sera il circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro ospita

Martina Alberi, in arte AMarti, cantautrice ferrarese che affianca alla voce il disegno, alla chitarra la poesia. Sarà un concerto con chitarra acustica, voce e tastiera. Un concerto originale dal gusto indie-folk-onirico, in italiano e inglese, con suoni naturali, a volte combinati all’elettronica e in altri momenti alla poesia, spesso dei brani ispiratrice, in un viaggio nato per esprimere una ricerca interiore di verità.

Sarà possibile cenare alle ore 20, solo su prenotazione: telefono e whatsapp 333.1296915.