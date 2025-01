Alla scoperta dei fumetti: ecco il laboratorio per ragazzi

Settima edizione per il corso di fumetto ’Fumbini Esplosivi’ di Laura Fuzzi. Si tratta di un labratorio di fumetto che unisce creatività e tecnica: un’opportunità per ragazzi e ragazze dai 8 ai 18 anni di scoprire il mondo del fumetto in tutte le sue sfaccettature. Il corso è suddiviso in due gruppi per adattarsi al meglio alle diverse fasce d’età: corso ’Nuvolette’ (8-10 anni): ogni giovedì dalle 17 alle 18.15 e corso ’Schizzo’ (11-18 anni): ogni giovedì dalle 18.20 alle 19.45. Non è necessario saper disegnare. Il corso, che vede come insegnanti Fuzzi e Maria Mengozzi, guiderà gli iscritti attraverso tutto il processo creativo, dalla scrittura della sceneggiatura alla creazione dei personaggi, fino alla stampa del fumetto. Alla fine del percorso, i partecipanti porteranno a casa le loro opere stampate. Perché ’Fumbini Esplosivi’ non è un corso di fumetto qualsiasi?

"Questo laboratorio – spiegano le organizzatrici – va oltre il semplice disegno. I partecipanti esploreranno l’intersezione tra fumetto, illustrazione, cinema d’animazione, stop-motion e teatro, lavorando su tecniche e linguaggi diversi, uniti da un filo conduttore: la narrazione visiva. Adatto a ogni stile, anche il manga. Che tu preferisca disegnare supereroi, avventure fantastiche o fumetti in stile manga, il corso ti permetterà di esprimerti liberamente e di sviluppare il tuo stile narrativo personale".

Non c’è bisogno di acquistare nulla: ogni partecipante riceverà tutto il materiale necessario, compresi strumenti professionali per l’inchiostrazione. Quando e dove? A partire da giovedì 9 gennaio nella sede dell’associazione Regnoli 41, ’Rebù’, in via Giorgio Regnoli 52, Forlì. Iscrizioni: 329.1891637.