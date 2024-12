Alla scoperta delle cantine: tour guidati

Con l’inizio della stagione del teatro comunale di Predappio, è partito anche del progetto ‘I Sapori dell’Arte’, tramite il quale gli spettatori provenienti da fuori comune potranno apprezzare le specialità locali, vincendo dei coupon da utilizzare presso un’azienda aderente del settore enogastronomico.

A questa iniziativa si aggiunge un’altra attività di promozione dei prodotti locali: due cantine dell’Associazione ‘Terre di Predappio’, apriranno le porte al pubblico, in occasione di alcuni eventi programmati per promuovere la conoscenza delle proprie eccellenze e suggerire ai partecipanti qualche idea per i pensieri natalizi.

Per il primo appuntamento in programma, la cantina Poderi dal Nespoli 1929 a Cusercoli, comune di Civitella, si appresta ad accogliere i visitatori nella giornata di domenica 8 dicembre. Dalle 9 alle 19 sarà aperta la ‘Bottega del vino’, mentre per il pranzo (dalle 12) sarà possibile assaggiare lo street food preparato da Piseppo Food Truck. Non mancherà la musica, con l’animazione del gruppo ‘Ross Band’ dalle 16. Per tutta la giornata verranno effettuate visite omaggio e degustazioni di 3 calici a 10 euro. I partecipanti avranno inoltre uno sconto del 10% su tutti i vini Poderi dal Nespoli. La cantina si trova in via Villa Rossi 50, a Nespoli di Civitella di Romagna (info: 0543.989904), ma fa parte di ‘Terre di Predappio’.

L’altra opportunità sarà offerta da Borgo Condé – Wine Resort, a Fiumana di Predappio: la cantina aprirà le porte per un tour gratuito con degustazione nelle giornate di domenica 15 e sabato 21 dicembre. Le visite si svolgeranno dalle 10.30 alle 18.30, con partenza ogni ora (dalle 10.30 alle 17.30). L’attività in programma per gli ospiti prevede il tour della cantina, la degustazione di tutti i prodotti firmati Borgo Condé (vino, olio e grappa) e un assaggio di panettone. La durata dell’esperienza è di circa un’ora e mezza ed è gratuita. Per gli interessati ci sarà inoltre la possibilità di acquistare i prodotti di Borgo Condé anche in vista dei regali natalizi. La prenotazione è obbligatoria (cell. 334.7398797; e-mail commerciale@conde.it).

In relazione a quest’ultima cantina, si segnala il prestigioso riconoscimento ottenuto da Chiara Condello, il cui Sangiovese superiore ‘Le Lucciole 2019’ è stato inserito al 53° posto nella classifica dei 100 migliori vini del 2024 nel mondo, stilata dalla rivista americana Vinous.

Quinto Cappelli