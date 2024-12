Allegni assessore regionale. Esultano i compagni di partito: "Un premio al lavoro svolto"

Ai messaggi di congratulazioni giunti da ogni dove per la nomina in giunta regionale direttamente a Gessica Allegni, si aggiungono anche quelli con tanto di comunicati. Innanzitutto quello del gruppo consiliare di maggioranza e della giunta del Comune di Bertinoro, di cui Allegni è sindaca. "Questo importante riconoscimento premia non solo l’eccellente risultato elettorale ottenuto, ma anche il merito, la competenza e l’impegno dimostrati", si legge nella nota stampa diffusa dall’amministrazione bertinorese, dove si sottolineano anche gli importanti traguardi raggiunti "in soli due anni"; tra tutti, la rotonda di Panighina. "La giunta e il gruppo consiliare di maggioranza – si conclude – rinnovano il proprio impegno a proseguire il lavoro con unità e determinazione, portando avanti gli obiettivi di mandato".

Fra gli enti nella cui amministrazione fa parte Allegni c’è anche l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. "Una scelta importante – si riconosce in una nota, firmata dalla giunta dell’Unione, riferendosi appunto alla nomina ad assessore – che riconosce le qualità personali di Gessica e che certamente valorizza il territorio romagnolo e dell’Unione della Romagna forlivese, di cui ha fatto parte nel ruolo di sindaco e amministratore comunale. A Gessica Allegni, che abbiamo conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e capacità amministrative, rivolgiamo gli auguri di buon lavoro nel nuovo importante incarico a servizio della nostra Regione".

Anche il ‘suo’ Pd, quello di cui è segretaria territoriale, esprime soddisfazione per voce del segretario comunale Michele Valli. "La nomina di Gessica Allegni come assessora regionale è un importante riconoscimento per il territorio forlivese – scrive in una nota –. Forlì è protagonista in Regione con una classe dirigente giovane e competente." Valli ripercorre poi il lavoro fatto finora. "Stiamo raccogliendo i frutti del percorso iniziato un anno fa con il congresso – prosegue Valli – e ora possiamo contare su una squadra di giovani uomini e donne competenti nei ruoli di responsabilità, dal consiglio comunale alla Regione. È il sintomo di una nuova classe dirigente che si va consolidando".

Inoltre, "adesso si apre una nuova fase di lavoro – aggiunge Valli –. La presenza di Michele de Pascale alla guida della Regione, sempre vicino a Forlì, rafforza ulteriormente la nostra capacità di far sentire la nostra voce nelle scelte regionali. Saremo al fianco di tutti loro per collaborare per il nostro territorio e continueremo a lavorare per le prossime sfide politiche". Il tutto augurando, infine, buon lavoro alla nuova assessora regionale e ai due consiglieri all’assemblea legislativa: Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi.