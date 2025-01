Anpi, nuovo consiglio direttivo. Eletto presidente Paolo Bresciani

La sezione Anpi di Santa Sofia ha eletto nel corso dell’assemblea presso i locali della Cooperativa reduci combattenti e partigiani di piazza Garibaldi i vertici dell’associazione per il prossimo triennio. Dopo la lunga presidenza di Liviana Rossi, è stato eletto presidente Paolo Bresciani e il nuovo consiglio direttivo è così composto: Emiliano Conficoni, Massimo Conficoni, Daniela Fiumicelli, Isabel Guidi, Donatella Morelli, Daniela Petrini e Liviana Rossi. La componente femminile è quindi maggioritaria e di questo si sono rallegrati sia la presidente uscente sia il presidente dell’Anpi Forlì-Cesena Gianfranco Miro Gori. "Liviana ha fatto un grande lavoro in questi anni – ha precisato Miro Gori – con iniziative e ricerche che hanno puntato a valorizzare il ruolo delle donne nella lotta di Resistenza. Non a caso la sezione è stata intitolata alle ‘Donne resistenti’ senza le quali la lotta sarebbe stata quasi impossibile. Una sezione forte quella di S. Sofia con oltre 100 iscritti".

Da parte sua la presidente uscente ha sottolineato la proficua collaborazione con l’amministrazione comunale guidata da Daniele Valbonesi oggi consigliere regionale e presente all’assemblea, sia con quella attuale nella definizione di programmi e progetti con le scuole, le associazioni paesane e i cittadini. "S. Sofia ha dato un contributo significativo alla lotta di Liberazione con 200 partigiani e 22 donne riconosciute patriote, oltre a un alto numero di confinati e antifascisti". Il neo presidente ha fatto il consuntivo del 2024 ed elencato le principali iniziative per il 2025. "Dedicheremo molta attenzione sia alla memoria che alla ricerca insieme alla difesa della Costituzione, con incontri mirati grazie al supporto di storici e costituzionalisti, nel tentativo di coinvolgere le nuove generazioni".

o.b.