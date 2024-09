Anziani e migranti, due convegni per guardare al futuro

Oggi e domani al San Giacomo si tengono due convegni organizzati dal Circolo Acli Lamberto Valli e dell’associazione Salute e Solidarietà Odv, oltre ad altri enti interessati e impegnati a dare risposte positive sugli argomenti proposti, come l’unità parrocchiale, il Comune di Forlì e l’associazione artistica Artem. Si parte oggi alle 16 con ‘Un futuro longevo. Gli anziani protagonisti della vita della città’. Si parla di terza età e delle proposte culturali per mantenere attiva la mente. Si stanno organizzando infatti alcuni progetti come il ‘Comitato Chiese aperte per il Giubileo’ e ‘Esci e partecipa’ per proporre attività motorie, educazione alla salute e iniziative culturali. Alla tavola rotonda saranno presenti Angelica Sansavini, Gabriella Tronconi, Antonio Maturo, Donatina Cilla, Pietro Caruso. Interverranno Alessandra Righini, Giorgio Verdecchia, Germano Pestelli e don Nino Nicotra. Intermezzi musicali da parte di Vince Vallicelli.

La giornata di domani avrà come tema ‘Viaggi e Miraggi. Immigrazione: proteggere, accogliere, integrare, promuovere’ e si terrà dalle 15 alle 17. Il convegno indagherà sulla situazione dei migranti, analizzando i dati, le leggi e la situazione molto complessa dei migranti nel nostro territorio. Interverranno il sociologo Maurizio Ambrosini e il dottor Leonardo Mammana, coordinati dal giornalista Diego Motta de L’Avvenire. Introdurrà il professor Giorgio Maria Verdecchia, presidente dell’associazione Salute e Solidarietà Odv. Anche in questa giornata sono previsti intermezzi musicali e letture di Moussa Kienou, Anastasia Batih e Yuliva Entushyk. Per info: 351.9551718.

Rosanna Ricci