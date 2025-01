Aree verdi, associazioni in campo

Sono due le associazioni di Bertinoro che si sono proposte di prendersi cura di beni comuni a loro vicini rispondendo così all’avviso, pubblicato lo scorso ottobre dal Comune, nell’ambito della collaborazione tra cittadini e amministrazione: l’associazione sportiva dilettantistica Collinello e la Pro loco di Fratta Terme. Già i nomi stessi individuano gli ambiti territoriali nei quali i volontari dei due sodalizi andranno a operare: la frazione di Collinello e quella di Fratta Terme.

"Noi ci siamo proposti per prenderci cura della pulizia dell’area verde adiacente al parcheggio – spiega il presidente dell’associazione, Enrico Severi – e, di quella vicino al Cipresso di Francesca, uno dei luoghi più visitati e simbolici della nostra frazione". Piccoli servizi, come tagliare l’erba, tenere pulito, spazzare via le foglie, ma che fanno la differenza tra il percepire un luogo ordinato e accogliente oppure viverlo come trascurato e degradato. Per quanto riguarda invece la frazione di pianura di Fratta il bene che i volontari si sono impegnati a tener da conto è la nuova piazza Colitto "compresa la fontana che la adorna" spiega l’amministratore Germano Capacci.

"Si tratta di servizi che in qualche modo svolgevamo già – continua Capacci –, ma che adesso siamo andati a regolarizzare con una convenzione sottoscritta con l’amministrazione pubblica". In cambio della presa in cura di alcuni beni pubblici, il Comune riconosce alle associazioni un piccolo rimborso spese. "Giusto per avere il materiale per poter sfalciare l’erba – riconosce Severi –, il resto lo mettiamo noi con la passione per la nostra comunità".

Nel 2018 Bertinoro si è dotato di un regolamento sulle forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Tale Regolamento consente di adottare specifici avvisi pubblici per invitare i cittadini attivi a presentare progetti di cura e gestione condivisa.

Nel corso degli anni si sono poi susseguiti vari avvisi pubblici, alcuni specifici, per chiamare a raccolta i volenterosi. A settembre dello scorso anno la giunta ha così deliberato l’ultimo della serie che aveva una particolare sottolineatura rispetto alla cura, valorizzazione e gestione condivisa del verde urbano.

Si potevano presentare progetti che prevedessero la piantumazione di fiori, arbusti, piccole siepi, alberi e integrazione di elementi decorativi, come fioriere, nelle aree destinate a verde e nelle aiuole. Negli anni precedenti si era dato risalto anche alla sentieristica, come nel caso della riscoperta a sistemazione a uso pubblico del sentiero Monte dei Preti, oppure alla cura di aree urbane come nel centro storico di Bertinoro stessa.

Matteo Bondi