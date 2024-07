’Argini’: a Santa Sofia incontri con gli autori

Francesco Zani, Gianni Gazzoli, Nicoletta Verna e Francesco Selvi sono gli autori che presenteranno i loro libri tra luglio ed agosto a Santa Sofia durante la rassegna ‘Argini’ promossa da Sophia in libris e da Archimedia con il sostegno di Romagna Acque-Società delle Fonti e il patrocinio del Comune. "Si chiama Argini, come le barriere che contengono i fiumi dal rischio di straripamento. Sistemi di difesa – precisano gli organizzatori – che vanno tutelati e monitorati, perché episodi come quelli occorsi durante l’alluvione del 2023 non si ripetano più. E sono un elemento caratteristico della nostra vallata, attraversata dal fiume Bidente, da Santa Sofia fino a Forlì. Metaforicamente pensiamo che i libri abbiano la stessa funzione, a difesa della cultura e della memoria, e che la lettura sia una passione da coltivare e sostenere ad ogni età, perché si possa vivere in un Paese civile e moderno".

Saranno tre gli incontri nella piazzetta Ermenegildo Corzani ad ingresso gratuito. Si comincia giovedì 4 luglio alle 18.30 con Francesco Zani e Gianni Gozzoli, tra gli autori della raccolta ‘Riemersi’ (Solferino) un volume curato da Matteo Cavezzali il cui ricavato è destinato alle biblioteche romagnole maggiormente colpite dall’alluvione. I due autori dialogano con Cecilia Locatelli.

Il 15 luglio alle 21 sarà la volta di Nicoletta Verna e il suo secondo romanzo ‘I giorni di vetro’ (Einaudi), un vero e proprio tuffo nella storia d’Italia, dall’omicidio Matteotti alla Liberazione, ambientato in Romagna e raccontato attraverso il punto di vista di due personaggi femminili memorabili. Dialoga con l’autrice Corrado Ravaioli. Chiude il primo ciclo di incontri, il 20 agosto, Francesco Selvi e il suo ‘Enrico e Giuliano’ (Baldini & Castoldi). È la storia di una coppia di amici apparentemente inadeguati alla vita, che aspettano l’occasione giusta per svoltare. Una chance si presenterà loro ma in una forma imprevista. L’autore dialoga con Corrado Ravaioli.

o.b.