Artusiana, stasera show cooking di Cameli

La giornata che segna la metà esatta della Festa Artusiana di Forlimpopoli si apre alle 19 a Casa Artusi con la presentazione del libro ‘La Romagna dei ristoranti: storie di menù’ (Ed. Moderna 2024). Con Maurizio Campiverdi e Franco Chiarini, autori del libro, intervengono Paolo Teverini chef patron ristorante omonimo di Bagno di Romagna, Giacinto Rossetti chef consultant già patron de Il Trigabolo di Argenta e Piero Meldini, studioso di tradizioni gastronomiche e scrittore. A seguire degustazione. Alle 19,30 l’arena di piazza Fratti vedrà esibirsi sul palco i Groovemates in concerto.

Alle 20 piazza Pompilio si anima con lo show cooking di Matteo Cameli, chef di ‘Al vecchio Convento’ di Portico di Romagna che lavora come cuoco da oltre trent’anni. Ogni anno a luglio organizza un International Chefs’ Festival che vede la presenza di molti cuochi provenienti da tutte le parti d’Europa. La sua cucina si basa su carni, verdure, frutta ed erbe della zona. Allo stesso oraio il fossato della rocca divanta teatro per lo spettacolo per bambini ‘Paggio e Paggetto’. Alle 21,30 parte al Museo Archeologico ‘T. Aldini’ la visita guidata ‘Alla corte di Battistina’ che toccherà anche i camminamenti della trecentesca rocca albornoziana. È prevista la prenotazione e una quota di partecipazione di 5 euro, per informazioni e prenotazioni: 337 1180314.

Alle 21,45 il fossato della rocca cambia pelle e diventa il palco per il concerto ‘Just me’ con Marco Franchini. Per tutta la serata animazione per le vie con i buskers: Brino Artist con ‘Io pe davvero’, Dis Equilibre con Oracolum, Katastrofa Clown con ‘Bubble Show’. Negli stand di piazza Garibaldi troverà ospitalità per tre sera, a partire da oggi, l’Hostaria del Pellegrino promossa dalla Pro loco di Forlimpopoli, mentre il circolo Arci di Villa Rotta organizza due serate de Caplet per l’Hospice: il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto alle attività dell’associazione Amici dell’Hospice.

Tra le vie del paese è possibile anche fare la conoscenza con il truck Chicchiamo della cooperativa sociale CavaRei dove poter gustare un ottimo caffè, ma anche gli amari e i distillati prodotti con le erbe dei campi di San Leonardo della stessa cooperativa.

Matteo Bondi