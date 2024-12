Astoria e Saffi, ecco tutti i film delle feste

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 16, oppure al cinema Saffi a partire dalle 20.30.

All’Astoria arriva Cortina Express, il nuovo ‘cinepanettone’ che vede nel cast Christian De Sica affiancato da Lillo e Isabella Ferrari, impegnati in una nuova avventura sulle nevi. Rimane il nuovo film di Pedro Almodovar, La stanza accanto, che racconta il difficile rapporto tra una madre e una figlia, intrecciandovi la storia di altre donne, tra dolore e leggerezza. Nel cast Julianne Moore e Tilda Swinton.

Resta in programmazione anche Diamanti di Ferzan Özpetek: un regista convoca le attrici con cui ha lavorato maggiormente nel corso della sua carriera, allo scopo di realizzare un film sulle donne, non rivelando altri particolari sul suo progetto. Una volta radunate le artiste, inizia a osservarle, a studiarle e a farsi ispirare da loro, finendo con la mente in un’altra epoca… Nel cast: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata e Geppi Cucciari. Resta anche Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani. Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Matilde (Brenda Lodigiani) è infatti l’ex moglie di Antonio (Alessandro Siani) e l’attuale compagna di Pieraldo (Leonardo Pieraccioni), i due fanno coppia al lavoro in commissariato ma dividono anche Maria (Gea Dall’Orto), la figlia del primo che vive con la madre e con il secondo. Il destino ha voluto intrecciare, in commedia, le vite di questi due agenti di polizia che affrontano la sfida della loro carriera e di un’amicizia di lunga data che ha subito alti e bassi.

Ancora in cartellone, infine, i due film di animazione delle feste. Oceania 2 racconta una nuova avventura di Vaiana la quale, dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato. In Mufasa, invece, troviamo la vicenda che ha preceduto quella del classico Disney Il Re Leone (1994) e vede Rafiki, Timon e Pumbaa intenti a raccontare la storia di Mufasa, il padre di Simba, a un piccolo cucciolo di leone (Kiara, figlia di Simba e Nala), narrando l’ascesa di quello che è stato uno dei più grandi re delle Terre del Branco.

Al Saffi, invece, troviamo Conclave. Il film diretto da Edward Berger, ha inizio con la morte improvvisa del Papa. Il Collegio cardinalizio si riunisce in Vaticano per il conclave. Il cardinale Lawrence (Ralph Fiennes), decano del Collegio, è incaricato di supervisionare questa sacra procedura, ma presto scopre che non sarà solo una questione di fede e preghiera. Dietro le vesti porpora, infatti, si celano ambizioni personali e segreti compromettenti, capaci di sconvolgere il delicato equilibrio della Chiesa. È una novità anche Una notte a New York, di Christy Hall. Il film si svolge a bordo di un taxi. Una giovane donna (Dakota Johnson) sale sull’auto guidata da Clark (Sean Penn) che dall’aeroporto JFK di New York la deve portare a Manhattan. I due iniziano una conversazione leggera, sembrano le solite chiacchiere superficiali che si fanno tra tassista e cliente, ma lungo il viaggio la conversazione sembra prendere forma e spessore. I due si sentono liberi di affrontare temi importanti e molto personali e la corsa in taxi che diventa per entrambi un’occasione di inattesa riflessione.