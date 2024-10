Balestrieri di Terra del Sole, oggi il grande giorno a Ventimiglia

Per la compagnia balestrieri di Terra del Sole è giunto il grande giorno: oggi a Ventimiglia (Imperia) i ragazzi guidati da Manuel Leonardi parteciperanno alla 38ª edizione dei campionati italiani Litab (Lega italiana tiro alla balestra antica da banco). I medicei hanno conquistato gli ultimi due tricolori, in scena a Chioggia e a Pisa, e si presentano ancora una volta agguerritissimi sul banco di tiro. Anche se parlare di favori del pronostico, in una disciplina in cui le condizioni ambientali - dal vento alla luce - assumono spesso un ruolo decisivo, può apparire improprio. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, ha rivolto il canonico in bocca al lupo alla Compagnia medicea, che "tiene alta la bandiera del nostro territorio e il buon nome del nostro Comune in una pratica così identitaria". Tanta fiducia e dita rigorosamente incrociate anche per il consigliere Alessandro Ferrini, al seguito della squadra negli ultimi 4 anni. "Non potrò essere presente per motivi famigliari ma ci sarò con il pensiero e soprattutto con il cuore" le parole di Ferrini, che confida nella "forza, passione, tenacia e bravura" dei terrasolani. Che, in ogni caso e a prescindere dal risultato, con i loro 13 tricolori in bacheca sono i più titolati di sempre nel Bel Paese. Nel 2022 i balestrieri di Terra del Sole fecero registrare un punteggio record mentre nel 2023 si aggiudicarono, grazie al giovane Raffaele Dotti, il premio riservato al tiratore più preciso, quello abile a scagliare la verretta nel cuore del bersaglio ‘rosso’, della dimensione di circa due euro e collocato a ben 36 metri di distanza dalla postazione di tiro.

Francesca Miccoli