Bando per nuove attività commerciali

Il Comune di Santa Sofia ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per l’apertura di nuove attività. Sono ammesse sia le nuove imprese, sia le imprese già esistenti che intendono aprire una nuova unità locale, qualificate come micro imprese e insediate in un locale caratterizzato da vetrine e accesso sulla pubblica via. Requisiti indispensabili sono l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e l’aver avviato un’impresa per l’esercizio di una attività (anche tramite subingresso a precedente attività esistente) nel comune di Santa Sofia dall’1 gennaio al 31 dicembre 2024. "Quando si accende una luce, dietro una vetrina è sempre un segnale positivo – dichiara Laura Facciani, consigliera con delega alle attività produttive –. In un momento che vede un trend in crescita dei consumi online e nei grandi centri, mantenere vivo un paese è una scommessa. Visto il grande fermento di questi ultimi mesi, riguardo alle nuove aperture, Santa Sofia si attesta un paese vivo, attraente dal punto di vista commerciale ed è importante sostenere chi si mette in gioco per garantire ai cittadini la propria offerta". Saranno ammesse a contributo attività commerciali di vendita al dettaglio di vicinato in sede fissa; pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; attività artigianali di produzione e vendita (compreso il settore alimentare), attività artigianali di servizio con apertura al pubblico e svolgimento dell’attività in sede; attività di servizi alla persona; produttori agricoli. L’importo massimo assegnabile è 500 euro per le nuove attività nel capoluogo; 700 per le frazioni e ulteriori 150 euro se trattasi di imprese giovanili e/o femminili. La domanda può essere inviata da domani al 15 gennaio tramite pec a comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it. Info: 0543.956945 interno 2 (Giulia Bosi).

Oscar Bandini