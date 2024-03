Baskérs, inizia male la Poule Promozione: ko a Zola Predosa

Arriva un ko per i Baskérs Forlimpopoli nel debutto in Poule Promozione della serie C unica: i forlimpopolesi cadono sul campo della Francesco Francia Zola Predosa con un netto 73-61 (19-12; 43-29; 66-45). Sin dall’avvio sono i bolognesi a mettere le mani sul match, portandosi già nel secondo quarto sul +21 (37-16 al 16’), trascinati dalla verve di Degregori e da un buon Bianchini. I Baskérs, limitati da qualche problema fisico e incapaci di trovare la chiave alla forsennata difesa dei padroni di casa, non riescono mai a mettere in discussione il dominio degli avversari, riuscendo solo nel finale a limare il distacco, fino sul -12 finale. La sosta pasquale aiuterà i ragazzi di coach Tumidei a ritrovare equilibri e forma, in vista della prossima sfida casalinga, in programma il 6 aprile contro Scandiano.

Chemifarma Baskérs: Dellachiesa ne, Benedetti 3, Brighi A. 10, Ruscelli, Naldini, Rossi 10, Brighi L. 11, Lazzari, Bracci 10, Dell’Omo 13, Farabegoli 4, Palazzi. All. Tumidei.

Valerio Rustignoli