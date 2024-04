Letture e giochi di una volta al parco Dragoni

Ricorre il prossimo 3 maggio la Giornata Europea della Solidarietà fra le Generazioni e, per l’occasione, torna la tradizionale ‘Festa intergenerazionale’ organizzata da Rete Amica, la rete delle realtà del terzo settore che si occupano del benessere delle persone anziane, con il contributo della Fondazione Carisp e dell’unità Anziani del Comune. La festa quest’anno avrà come titolo ‘Il cielo è di tutti’, tratto da una famosa poesia di Gianni Rodari. Proprio allo scrittore, insegnante e pedagogista sarà dedicata la giornata, in occasione del cinquantesimo anniversario della presenza di Rodari a Forlì, dove prese parte a un un memorabile seminario sull’educazione. Ma ecco come si svolgerà la giornata: dalle 15 alle 18.30 nell’area verde di via Dragoni sono in programma giochi di una volta, Pompieropoli, letture e racconti della tradizione romagnola, sport e movimento all’aperto, arte, laboratori e manualità. Inoltre le scuole dell’infanzia e primaria dell’IC2 porteranno dei lavori svolti sui testi di Rodari. Tra i fili conduttori della giornata ci sarà anche l’importanza

del movimento, con la novità di una camminata/parata che percorrerà il percorso del parco, con partenza alle 16.15. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.