Bertinoro, ecco come sarà il parco ’della Badia’

È di pochi mesi fa la notizia che il progetto per la realizzazione del parco ‘della Badia’ a Bertinoro ha ricevuto un finanziamento di 1 milione e 436 mila euro dalla Regione Emilia Romagna. Per approfondire le caratteristiche del parco che sorgerà al posto del vecchio campo da calcio, è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà domani alle ore 20,30 presso la Sala Quadri del palazzo Comunale in piazza della Libertà.

L’incontro ha l’obiettivo di raccontare il progetto ai cittadini con il supporto dei progettisti. Infatti, oltre all’amministrazione comunale e ai tecnici dell’ente, interverranno gli architetti Matteo Battistini e Francesco Ceccarelli dello studio Laprimastanza. Il disegno, presentato dal Comune di Bertinoro per un costo complessivo di 1 milione 795mila euro, ha ricevuto il finanziamento nell’ambito del bando regionale per la ’progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane’, che ha finanziato un totale di 17 Comuni.

Il nuovo parco, oltre ad essere la porta di accesso al centro storico di Bertinoro, punta ad essere un’introduzione panoramico-narrativa al borgo, ed è pensato per essere un centro di aggregazione liberamente fruibile, un contenitore flessibile ed inclusivo. Il verde stesso viene interpretato in tutte le sue declinazioni per assolvere a più funzioni: pedagogica, ricreativa, culturale e panoramica.

ma. bo.