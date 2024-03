Biblioteca Sono raddoppiati i nuovi iscritti

Qualcuno li compra, altri li prendono in prestito; c’è chi preferisce la versione cartacea e chi quella elettronica. I forlivesi sono degli assidui lettori di libri, lo confermano i numeri: nel 2023, sono stati 1.103 i nuovi iscritti alla biblioteca ‘Aurelio Saffi’, di cui il 63,6% nella fascia dei giovanissimi 0-14 anni. Un trend in crescita: infatti, i dati sono tre volte tanto quelli del 2021 (388) e circa il doppio rispetto a quelli del 2022 (667).

La capacità di richiamo della biblioteca centrale di corso della Repubblica si registra anche dal punto di vista degli ingressi: nel corso degli ultimi due anni gli accessi sono quasi raddoppiati, passando da 36.858 del 2021 a 54.078 del 2023. "Queste cifre ci dicono che la nostra città ama i libri – sottolinea Valerio Melandri, assessore alla cultura –. Forlì vuole e merita una biblioteca ancora più dinamica, un luogo di consultazione funzionale". L’attuale sede che si trova a palazzo del Merenda verrà ristrutturata a causa di alcuni deficit strutturali, i volumi della biblioteca Saffi verranno accolti nei locali di palazzo Romagnoli: "Questa operazione ci consentirà di avere maggiori spazi e un’implementazione dei servizi – continua l’assessore –, che oggi sono preclusi o limitati. Ad esempio, nuove sale dedicate alla didattica, più sedute e zone riservate alle famiglie, il tutto circondato da vere e proprie opere d’arte".

All’interno dello storico palazzo del Merenda vengono promossi i servizi di consultazione, prestito e riproduzione dei documenti. Non solo cataloghi cartacei ma anche collezioni digitali, fondi antichi e la raccolta Piancastelli. Tra i volumi più richiesti: il romanzo ‘Rancore’ di Gianrico Carofiglio per gli adulti e il sempreverde ‘Harry Potter e la pietra filosofale’ per i ragazzi. Le sale di consultazione custodiscono una ricca emeroteca, che nel 2023 ha registrato 3.400 lettori di quotidiani e riviste, in netta crescita rispetto all’anno precedente che ha contato 2.325 utilizzatori.

Da meno di anno, inoltre, è attivo un Book Box, in corso della Repubblica, per la restituzione di libri e dvd in tutte le ore del giorno e della notte, anche quando la biblioteca è chiusa. "Il patrimonio librario della Saffi – spiega Melandri –, viene incrementato ogni anno di circa 6mila volumi".

Oltre a quella di corso della Repubblica, Forlì ha altre quattro biblioteche decentrate nei quartieri strategici della città: ‘Natura Rerum’ al Foro Boario, ‘Paul Percy Harris’ all’interno del parco della Resistenza; e ancora, la biblioteca ‘Antonio Alberti’ alla Cava e la biblioteca ‘Magica’ di San Martino in Strada. Nel 2023, gli accessi totali sono stati più di 5mila. "La collezione di queste quattro sedi è stata da poco rinnovata con l’acquisto di circa 2mila libri e sono stati organizzati una serie di laboratori per i piccoli".