Bipersonale a Palazzo pretorio con le artiste Buono e Ballantini

Sarà inaugurata alle 10 nel salone d’onore del Palazzo pretorio di Terra del Sole la mostra di una selezione opere delle artiste Anna Buono, comasca, e Morena Ballantini, di origine aretina. Curata dalla critica d’arte Silvia Arfelli, leader dell’agenzia forlivese Maya Desnuda, la bi – personale permetterà al visitatore di mettere a confronto stili e poetiche differenti di due virtuose della tela, ispirate entrambe dai paesaggi e dalle suggestioni della natura. In esposizione significative testimonianze della ricerca espressiva delle due artiste. "È più aniconica e concettuale Anna Buono, capace di stravolgere la visione con interventi cromatici e stilistici di indubbio fascino – spiega Arfelli –, più figurativa Morena Ballantini, che unisce elementi simbolici e stilemi naturali in un mix di grande impatto emotivo".

Patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e organizzata in collaborazione con la Pro loco della cittadella, l’esposizione sarà visibile al pubblico fino al 20 dicembre. Orari d’apertura: dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso il lunedì. Per informazioni, tel. 0543.766766 – 334.2604929. Contrariamente al solito, il taglio del nastro non avrà luogo il sabato pomeriggio ma avverrà in concomitanza con l’apertura del ‘Bancheti ad Nadel’, tradizionale mercatino natalizio, aperto fino alle 19 nello stesso edificio.

Francesca Miccoli