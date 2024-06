Birra a Vecchiazzano, prima festa con i Modena City Ramblers

Domani e sabato, a Villa Carolina di Vecchiazzano (via Tomba 81), si terrà la prima edizione della Festa della Birra, evento imperdibile che unisce gastronomia, musica e divertimento per tutti. Oltre trenta stand gastronomici con le migliori birre locali, spettacoli sul palco e area bambini con teatrini, giochi interattivi e spettacoli a loro dedicati animeranno le due giornate.

Nella serata di sabato ci sarà una grande festa a tema anni 2000, mentre la serata di venerdì 7 sarà guidata dai Modena City Ramblers (MCR), la band combat folk italiana. Nata nel 1991, conta all’attivo dodici album pubblicati, fra registrazioni in studio, live e raccolte. Sin dagli esordi dichiarano il loro amore per il folk irlandese, le cui sonorità rimangono anche dopo l’influenza di altri generi.

I Modena City Ramblers utilizzano spesso brani strumentali della tradizione popolare (irlandese, scozzese, balcanica, italiana) come basi per loro brani, come riff o come assolo.

Nel 2023 viene lanciata una campagna di crowdfunding grazie alla quale viene prodotto ‘Altomare’, il loro ultimo disco.

L’ingresso alla Festa della Birra di Vecchiazzano è gratuito.

a.ma.