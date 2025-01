Bolle di sapone in concerto al Teatro dei Sozofili

Domani alle 17 al Teatro dei Sozofili di Modigliana, piazzale Enrico Berlinguer 22, ritorna la rassegna di teatro per famiglie a cura di Sciroppo di Teatro®, il progetto di Ater Fondazione dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni che considera la cultura un elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone, e coinvolge gli assessorati alla cultura, sanità e welfare della Regione Emilia-Romagna come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Questa volta la compagnia ‘Studio Ta Daa’ porta in scena ‘Ouverture des saponettes’, un concerto in cui il direttore d’orchestra condurrà i piccoli spettatori (ma non solo) nel mondo fragile delle bolle di sapone.

Nato nel 2003, ‘Ouverture des saponettes’ è stato rappresentato in teatri e festival nazionali e internazionali, scuole materne, musei della scienza e gran galà, e a numerosi trasmissioni televisive.

Per questa quarta edizione, 260 pediatri e 42 Centri per le famiglie hanno aderito al progetto prescrivendo i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto contenente sei ‘ricette’, ovvero tagliandi staccabili grazie ai quali le famiglie possono assistere a un prezzo ridotto agli spettacoli di teatro ragazzi nei comuni aderenti.

Per informazioni: Teatro dei Sozofili 348.1544901 ; teatrosozofili@ater.emr.it ; www.ater.emr.it Biglietteria aperta lunedì e venerdì 10-13, mercoledì 16-19 – nei giorni di spettacolo da 2 ore prima dell’inizio. Prezzo: 7 euro gli adulti; 5 i bambini fino ai 15 anni; 3 con il libretto di Sciroppo di Teatro®. Prenotazioni: teatrosozofili@ater.emr.it; 348.1544901 (negli orari di apertura della biglietteria); Vivaticket.com.

Giancarlo Aulizio