Bowling, Comune pronto ad acquistare l’immobile

Castrocaro Terme e Terra del Sole potrebbero avere presto il tanto agognato centro polivalente. L’edificio deputato ad accogliere feste, assemblee pubbliche e momenti conviviali è quello dell’ex bowling di via Vallicelli. Una realtà che tra il finire degli anni Ottanta e i primi anni Novanta era gettonatissima tra i ragazzi e non solo, essendo uno dei primi locali della zona a ospitare le piste per il gioco coi birilli, per di più con annesso un altrettanto frequentato ristorante. Per acquistare il grande immobile ‘incastonato’ tra il centro Derby 2.0 e il centro cinofilo, verrebbe impiegata la prima rata della cifra derivante dalla dismissione delle ultime quote delle Terme, il residuale 8,2% del pacchetto azionario.

Ad annunciare la lieta novella è il sindaco delle due cittadine riunite sotto un unico gonfalone, Francesco Billi. "L’acquisto dell’ex bowling – spiega il primo cittadino – ci consentirebbe di sfruttare e valorizzare una struttura esistente, consegnando alla comunità ciò che è sempre mancato: un centro polivalente per l’aggregazione, le feste, gli eventi culturali e le iniziative di terzo settore. Parliamo di 2.500 metri quadri coperti, oltre agli spazi esterni che comprendono anche la proprietà di strada e parcheggi, situati in una zona centrale e facilmente accessibile, fra polo scolastico e impianti sportivi". Il bowling si trova a metà strada tra le due cittadine, e se l’affare andasse in porto consentirebbe di sviluppare la partecipazione della popolazione alla vita sociale.

"Al Comune manca uno spazio attrezzato per musica, recite o conferenze, come pure un immobile dedicato all’incontro intergenerazionale e al ritrovo delle famiglie – prosegue Billi –. L’Amministrazione crede che questa sia un’occasione da sfruttare, anche per lasciare alla nostra comunità una traccia concreta dei soldi ricavati dal percorso di vendita delle ultime quote termali. Stiamo dunque valutando in maniera seria e consapevole un’acquisizione strategica che, salvo imprevisti, nei prossimi mesi potrebbe inaugurare al meglio la seconda parte di questo mandato".

Fino a qualche mese fa l’immobile ospitava un’azienda sportiva locale (di proprietà di Filippo Turchi, già candidato sindaco). L’acquisto garantirebbe l’estensione della proprietà comunale senza soluzione di continuità, essendo confinante a un’area già di appartenenza pubblica. Conclude il sindaco Billi: "Per parecchie generazioni di giovani, compresa la mia, il Bowling di Castrocaro è stato un punto di riferimento per trascorrere insieme serate spensierate. Lì abbiamo buoni ricordi, e sarebbe bello che quel patrimonio immobiliare ritornasse oggi alla collettività".

Francesca Miccoli