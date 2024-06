Brn Village, primo compleanno: tre giorni di sport e divertimento

Il Brn Village a Forlimpopoli compie un anno. In questo anno il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ma anche personaggi del mondo dello sport come Francesco Moser hanno fatto visita al villaggio, ma soprattutto sono stati oltre 200.000 i visitatori che hanno conosciuto questo luogo. Per meglio festeggiare il compleanno da oggi fino a domenica Brn organizza tre giorni di sport, musica e divertimento.

Ospiti d’onore gli atleti della Nazionale Italiana BMX, che coinvolgeranno tutti i partecipanti in un vero e proprio camp gratuito per avvicinare i ragazzi al mondo di questa specifica disciplina ciclistica. Domani pomeriggio si terrà l’inaugurazione del gonfiabile Airbag Jump che, con le sue dimensioni ’generose’ fra le più grandi in Italia, farà divertire tutti i ragazzi che vorranno mettersi alla prova con salti ed evoluzioni.

Il programma completo prevede: questa sera dalle 19 alle 24 Dj Party con Brax/a, Blanches, Francesco Bove. Domani Bmx Camp con gli atleti della Nazionale Italiana Bmx dalle 10 alle 19. Inaugurazione della nuova pista Air Jump alle 17 e, a seguire, musica dal vivo con ManoLenta, Malibu e Antipop fino a mezzanotte. Il Bmx Camp si ripete anche domenica, mentre il programma musicale prevede, a partire dalle 17, Dj Enzo.

"Siamo felici di aver raggiunto questo primo importante traguardo – commenta Marco Bernardi, Ceo di Brn Bike Parts insieme al fratello Gianluca – e di festeggiarlo insieme a tutti coloro che rendono ogni giorno il Brn Village un luogo unico e speciale in Italia, in cui è bello vedere tante persone dedicare tempo alle loro passioni più grandi, alla bicicletta, agli amici e alla famiglia".

ma.bo.