"Brutti episodi verso i controllori"

"Negli orari in cui prendo il treno non ci sono molti ritardi – spiega Claudio Battani, che parte ogni mattina per andare a lavorare a Imola – con l’eccezione dei recenti giorni di sciopero". Una di queste iniziative, il 5 novembre, è nata in seguito all’accoltellamento di un capotreno e ha sollevato il tema della sicurezza a bordo delle carrozze. Claudio non si è mai trovato in condizione di temere per la propria incolumità, ma riconosce che gli "è capitato diverse volte di assistere a brutti episodi di prepotenza nei confronti di controllori da parte di passeggeri senza biglietto". Pendolare di lunghissima data, Claudio fa un bilancio molto positivo della sua esperienza: "Viaggio sui treni da più di 30 anni e devo dire che secondo me stanno migliorando negli ultimi tempi".