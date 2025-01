Bud Spencer e Terence Hill sotto i riflettori al Bar’Ottica

Un piatto di fagioli con cotiche e salsiccia - non poteva essere diversamente - andrà a concludere l’appuntamento interamente dedicato a Bud Spencer (Carlo Pedersoli) e Terence Hill (Mario Girotti) che si terrà questa sera alle 18 al Bar’Ottica in corso Diaz 10. L’epopea cinematografica della coppia varrà scandagliata da Marcello Vicini, autore del libro ‘I fagioli comunque facevano schifo’. Il titolo, costruito per attirare provocatoriamente l’attenzione del pubblico, è in realtà una appassionata ricerca di tutti i film del filone ’Spaghetti Western’ che i due attori hanno percorso dal 1967 al 1985, scegliendo negli anni Novanta anche altri filoni interpretativi individuali. La coppia esordì con ‘Dio perdona. Io no’ e proseguì con ben 16 lungometraggi fatti insieme. Il libro contiene un’accurata raccolta di 74 testimonianze della vita e del sodalizio dei due attori che, di fagioli nei vari set cinematografici, ne hanno in effetti mangiati parecchi durante le scene poi viste sul grande schermo.

Ad accompagnare Vicini ci sarà anche Daniel Mercatali, autore del docu-film ‘E continuano a mangiare fagioli’ che racconta, attraverso immagini iconiche e documentazione, tutta la carriera dei due attori. Carlo Pedersoli è morto nel 2016 a 87 anni, mentre Mario Girotti ha compiuto l’anno scorso gli 85 anni e, fino a due anni fa, ha interpretato Don Matteo sul piccolo schermo. A conclusione, come annunciato, una degustazione di un piatto di fagioli con cotiche e salsiccia, oltre al calice di vino o alla bottiglia di birra, a un prezzo più che abbordabile che il patron del locale, Andrea Focaccia, mette a disposizione di tutti coloro che parteciperanno.

Matteo Bondi