‘C di casa’: mostra e incontri per l’infanzia con Elena Dolcini

Dopo ‘Abbecedario Fotografico’ e ‘Di chi è questo mio corpo?’, ‘C di casa’ è il terzo progetto pensato appositamente per l’infanzia - ma d’interesse anche per un pubblico più ampio - da Elena Dolcini per gli spazi espositivi al piano terra della sede della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

La casa, luogo fisico e metaforico, connesso all’immensa varietà delle sue realizzazioni e modi di abitare, è un macro-tema che risuona nel bambino così come nell’adulto, scandendo la quotidianità di ogni persona, tra ricordi e progetti. Spesso riflesso della personalità dei suoi abitanti, parla di noi, delle nostre abitudini e gusti; è limite e come tale ci protegge, cura, conforta, ma ci isola e nasconde anche: è confine tra il piccolo cerchio familiare e la più ampia comunità di riferimento.

In mostra saranno esposte opere di Luca Caimmi, Guido Guidi, Patrizia Giambi, Elena Hamerski, Simone Mizzotti, Jacopo Riva e Daniela Tieni che stimoleranno alla riflessione sui temi della casa e dell’abitare. A fare da fil rouge sarà in particolare il binomio costruire-decostruire, nell’idea che la comprensione di un oggetto, così come di un argomento, vada sempre a braccetto con la sua decostruzione e trasformazione.

Durante il periodo della mostra - fino al 9 febbraio 2025 - saranno organizzati vari appuntamenti, incontri, visite guidate, dialoghi con professionisti in diverse discipline, per poter riflettere sulla casa e sull’abitare da prospettive non esclusivamente artistiche, in modo da alimentare un dialogo trasversale.

Ingresso libero. Orari: venerdì e sabato dalle 15.30 alle 18.30. Info: elenadolcini@gmail.com.