Camminata solidale per l’Irst: così il benessere sposa il Natale

Meldola si prepara a celebrare il Natale con un evento all’insegna della solidarietà, dell’allegria e della storia locale. Domenica 8 dicembre, nell’ambito del ricco cartellone di appuntamenti pensati da Comune insieme a enti e associazioni del territorio, si terrà la prima ‘Camminata Solidale di Natale’. Un percorso di 2,5 km lungo le vie del centro di Meldola con soste per brevi descrizioni di fatti, persone e paesaggi significativi. La camminata, oltre a celebrare l’arrivo del momento più bello dell’anno, mira a promuovere l’attività fisica come farmaco per il benessere psicofisico, si propone di raccogliere fondi a favore della ricerca in campo oncologico. Le quote di partecipazione andranno, infatti, a Irst ‘Dino Amadori’ Irccs per studi sui tumori. Per rendere speciale la camminata, ogni partecipante riceverà un berretto da Babbo Natale e potrà godere di un punto ristoro finale. Ritrovo e iscrizioni dalle 10 alle 14 alla Casa Accoglienza San Giuseppe (via Paolo Mastri 14). La partenza è fissata alle 14,30. Quota di partecipazione 10 euro, bambini fino a 10 anni gratuito. Info e pre-iscrizioni: biblioteca@comune.meldola.fc.it - 0543.495143.

o.b.