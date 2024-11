Campagnolo & The Jazz Funkers alla Fabbrica delle Candele

Si tiene oggi alla Fabbrica delle Candele l’ultima serata della sesta edizione del festival ‘JazzAForlì – musica per libere menti’, organizzato dall’associazione culturale Dai de jazz, con Giulio Campagnolo & The Jazz Funkers, che si esibiranno dalle 21.15.

I Jazz Funkers sono una nuova formazione guidata da Giulio Campagnolo (nella foto), organista Hammond, e con lui composta dal sax alto Piero Bittolo Bon, dal sax tenore Michele Polga, dal trombone Federico Pierantoni e dal batterista Adam Pache. Il set per la serata alla Fabbrica delle Candele prevede un mix di brani jazz anni ’50 e ’60 e un groove di hard bop, soul jazz, R&B e funky, con una forte impronta dello stile della casa discografica newyorkese ‘Blue Note’. Questi brani sono stati registrati su nastro nel novembre del 2023 e sono appena stati stampati su vinile e pubblicati per la storica etichetta discografica bolognese Irma Records: i vinili saranno disponibili per l’acquisto durante il concerto.

Il prezzo d’ingresso è di 10 euro (ridotto 8, ingresso libero under 30). Biglietti su www.diyticket. it/festivals/80/jazz-a-forli; prenotazioni info@daidejazz.it o 340.5395208.

La rassegna ‘JazzAForlì’ si conclude ufficialmente domani al Ristorante Villa Carpena (via Brando Brandi, 69) a partire dalle 12.30 con l’evento ‘Jazz domenica a pranzo’: dopo le portate servite dal ristorante si esibirà in brani originali di diversi generi musicali il gruppo Onirica, composto da Vanni Crociani al piano, Roberto Villa al basso e Daniele Tizzano alla batteria.

Il prezzo del biglietto per il concerto è di 10 euro, mentre il costo del menù fisso al Ristorante Villa Carpena, comprensivo di acqua e vino, è di 30 euro. Prenotazioni nicolacataldo@alice. it o 0543.402344.

Sofia Vegezzi