Cantieri aperti sulla strada ’Palareto-Teodorano’

Si lavora a Meldola per ricucire in tempi accettabili le ferite prodotte dall’alluvione dello scorso anno al territorio. Sono iniziati infatti i lavori di messa in sicurezza della strada comunale Palareto-Teodorano interessata da importanti movimenti franosi che sono stati innescati dagli eventi meteorologici del maggio 2023.

L’intervento sulla strada, ad oggi comunque percorribile, prevede il consolidamento del versante di valle, lato Teodorano, mediante la realizzazione di opere strutturali di ricostruzione della scarpata, regimazione delle acque e la successiva ricostruzione della sede stradale con asfaltatura e guard-rail di protezione.

"Si tratta di un primo stralcio di lavori, il cui completamento è previsto entro l’estate – commenta il sindaco Roberto Cavallucci – dell’importo complessivo di 400.000 euro che sono stati appaltati dal Comune e finanziati dalla struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo".

"E’ un intervento complesso – prosegue il sindaco – che ripristinerà, nel tratto interessato dai lavori, la sicurezza di questa importante viabilità extraurbana, molto utilizzata da cittadini ed imprese, che collega la frazione di Teodorano al centro di Meldola".

o. b.