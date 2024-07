Carabiniere investito a Castrocaro. Patteggiamento e ritorno in libertà

Un anno, dieci mesi, pena sospesa. Questi i connotati del patteggiamento davanti al giudice di Forlì del 58enne castrocarese arrestato la sera di sabato 22 giugno – con le accuse di resistenza, minacce, lesioni ed omissione di soccorso – dopo aver travolto il comandante della stazione dei carabinieri, il luogotenente Daniele Bongrazio. Il 58enne, già noto alle forze dell’ordine, dopo la convalida dell’arresto era stato scarcerato ottenendo l’obbligo di firma.

Il sigillo giudiziario chiude così il dramma di undici giorni fa in via Matteotti a Castrocaro Terme. Mancano pochi minuti alle 22 quando una pattuglia presidia la strada in occasione della ’Cena celeste’, organizzata nell’ambito della festa del circuito termale dell’Emilia Romagna.

A pochi metri da una fermata d’autobus, i carabinieri durante un posto di controllo si avvicinano a un’auto in sosta, in uso al 58enne già noto alle forze dell’ordine. I militari gli chiedono i documenti. L’uomo rigetta l’invito, lanciando – stando alle ricostruzione dei fatti effettuati dagli stessi carabinieri – presunte invettive. A quel punto il 58enne spinge il pedale del gas, investendo così il luogotenente Bongrazio. Nella scena ci sarebbe anche un testimone, un residente affacciato al balcone di un’abitazione vicina.

Il comandante, giunto in Romagna da Finale Emilia a fine 2021, cade quindi rovinosamente sull’asfalto, riportando un trauma cranico e la frattura di un gomito. Ricoverato all’ospedale di Vecchiazzano, il carabiniere è stato giudicato guaribile in 30 giorni.

Secondo quanto raccolto durante le indagini, il 58enne, prima dell’episodio, avrebbe avuto un alterco con un automobilista che a suo dire viaggiava a un’eccessiva velocità. Lite verbale interrotta proprio dai carabinieri, pochi istanti prima del dramma, per fortuna senza tragiche conseguenze.