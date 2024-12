Castrocaro, sfilata canina oggi in piazza

Piazza Machiavelli a Castrocaro ospita oggi la sfilata canina amatoriale di Natale, organizzata da Mondo Pet (via Donizetti 11), negozio per animali e toelettatura, anche a domicilio. Un evento aperto a tutti, con iscrizione sul posto alle 15.30 e alle 17 il via alla passerella. La giuria sarà composta da bambini dai 6 anni in su. Sono previsti premi per i primi tre classificati poi quelli destinati alla ‘piccola canaglia’, al ‘nonno sprint’ e al ‘tale e quale’. I cani dovranno essere tenuti al guinzaglio e si osserveranno le norme che disciplinano le esposizioni canine e l’ordinanza del Ministero della Salute. La sfilata è promossa in collaborazione con ‘Castrocaro Terme e Terra del Sole travel’. Info: 348.9113796. Sabato 28 dicembre e 4 gennaio dalle 15 alle 17 Mondo Pet organizzerà inoltre ‘bimbi sul pony’ in piazza Mazzini. I bambini a partire dai due anni avranno l’opportunità di fare un giro sul pony all’interno di un piccolo recinto. Sarà possibile sottoporsi a foto ricordo.