Cena e barzellette al Palazzone. Zelli presenta il libro di Magalot

Domani, con inizio alle 20.15, presso Il Palazzone, via XIII Novembre 88, Villafranca di Forlì, è in programma una cena a base di grigliata mista. I posti a tavola sono già esauriti. È possibile invece partecipare liberamente all’incontro successivo: Gabriele Zelli presenterà, infatti, i tre libri di barzellette che Elio Ruffilli detto ’Magalot’ (nella foto,a sinistra, con Zelli), ha dato recentemente alle stampe e molte di quelle pubblicate saranno raccontate dall’autore. Si tratta di oltre 500 barzellette la cui battuta finale è in dialetto romagnolo. Contribuirà a rallegrare la serata il deejay Mpress con musica anni ‘70, ‘80 e ‘90.